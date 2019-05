Video: Tennisfan steelt handdoek van jongetje

Vlak nadat lucky loser Oscar Otte dankzij een zege op Malek Jaziri de volgende ronde had bereikt wilde de Duitser een jonge fan blij maken met een handdoek, maar dacht een beer van een kerel anders over. Zonder enige vorm van schaamte griste de man de handdoek uit de handen van de beteuterde jongen. Otte had de situatie direct door in de gaten en wierp de knul nog een handdoek toe. Deze keer was er niemand in de buurt die hem afhandig maakt. Bekijk hier de beelden.

Voor Otte krijgt het toernooi overigens een heel fijn vervolg. De tennisser die al zeker is van 87.000 euro prijzengeld neemt het in de volgende ronde op tegen Roger Federer. De na vier jaar op Roland Garros teruggekeerde Zwitser maakte in zijn openingsronde een goede indruk tegen Lorenzo Sonego.