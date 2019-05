Voorzitter City geeft geen krimp

„Voel ik me hier ongemakkelijk bij? Nee. Ik respecteer dat de bond zijn werk doet en vragen stelt. Als deze zaak op feiten wordt beoordeeld, dan weet ik zeker dat we als winnaar uit de bus komen”, zei de 44-jarige zakenman uit Abu Dhabi op de website van City. „Als het echter niet om de feiten gaat maar andere zaken de boventoon voeren, dan wordt het een ander verhaal.”

De financiële controlecommissie van de UEFA kwam na onderzoek tot de conclusie dat City zou hebben gerommeld met de cijfers, om zo de regels van Financial Fair Play te ontlopen. De onderzoekers hebben de zaak nu voorgelegd aan de tuchtcommissie, die moet beslissen of City straf krijgt. De sterrenploeg van manager Pep Guardiola kan zelfs worden uitgesloten van deelname aan de Champions League.

De lichtblauwe formatie uit Manchester won dit seizoen in eigen land alle prijzen. Het succes van City wordt echter vaak met scepsis bekeken, omdat de club dankzij het geld van de Arabische eigenaren over vrijwel onbeperkte financiële mogelijkheden beschikt. „Als je succes hebt, komt er altijd jaloezie en afgunst, dat hoort erbij”, zegt Al Mubarak.

„Ik kijk naar de feiten. In de top 10 van duurste transfers staat geen enkele speler van ons. Wij zijn een goed geleide club. We hoeven ons nergens voor te schamen, integendeel zelfs. Ik accepteer het niet als andere clubs ons gebruiken om de aandacht af te leiden van hun eigen slechte investeringen. Wij halen geen geld uit het voetbal, wij investeren daarin. En is dat slecht voor de sport?”