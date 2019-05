Concurrente Bertens trekt zich terug in Parijs

De tweevoudig winnares van Wimbledon heeft te veel last van haar linker onderarm om in actie te komen. „Ik ben erg teleurgesteld dat ik niet kan spelen. k heb al enkele weken pijn in mijn onderarm en een MRI-scan heeft zondagavond bevestigd dat ik een spierscheuring heb, die helaas veel erger kan worden als ik speel”, laat de balende Tsjechische weten op sociale media. Ze was net als Kiki Bertens titelkandidate in Parijs.

Kvitova is de nummer zes van de wereld, maar in 2019 is er niemand die meer punten verzamelde dan de 29-jarige tennisster. De linkshandige topspeelster speelde dit jaar twee keer tegen Kiki Bertens. In de halve eindstrijd van Stuttgart won Kvitova. Een paar weken later nam Bertens bij de laatste acht in Madrid revanche.

De partij van Kvitova tegen Sorana Cirstea stond als tweede partij op Court Suzanne-Lenglen gepland, na de partij van Bertens tegen Pauline Parmentier. Cirstea treft nu 'lucky loser' Kaja Juvan uit Slovenië.