Sport Kort: Keita in voorlopige selectie

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

16.50 uur: In de selectie van de Nederlandse voetbalsters zit geen enkele speler van PSV, maar toch is de club uit Eindhoven vertegenwoordigd op het WK. Dominique Bond-Flasza behoort tot de 23-koppige groep van Jamaica, dat komende maand in Frankrijk debuteert op de mondiale eindronde. De 22-jarige verdedigster is geboren in de Amerikaanse stad New York en heeft een Poolse vader, maar speelt voor Jamaica. PSV nam Bond-Flasza vorig jaar over van Seattle Sounders. De Jamaicaanse international verlengde in maart haar contract in Eindhoven met een jaar.

16.35 uur: Naby Keïta moet de finale van de Champions League komende zaterdag aan zich voorbij laten gaan, maar is wél opgenomen in de voorlopige selectie van Guinee voor de Afrika Cup. Liverpool-coach Jürgen Klopp meldde eerder dat Keïta acht weken uit de roulatie zou zijn, maar de Guineese bond hoopt dat hij bij de start van het toernooi voldoende hersteld is.

11.31 uur: Hockeyclub Kampong heeft zich versterkt met Jonas de Geus. De 21-jarige middenvelder komt in navolging van Terrance Pieters over van Almere. De Geus speelde al 54 interlands voor Oranje.