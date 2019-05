Prima start Bertens op Roland Garros

De nummer vier van de wereld rekende in Parijs af met Pauline Parmentier. In drie eerdere ontmoetingen ging Bertens telkens onderuit tegen de taaie opponente, maar deze keer won ze in twee sets: 6-3 en 6-4. In de tweede ronde wacht Bertens een confrontatie met Viktoria Kuzmova. De tennisster uit Slowakije versloeg Alizé Cornet met 6-3 en 6-4. Bertens won dit jaar in Miami van Kuzmova, maar verloor van haar in Dubai nadat ze één wedstrijdpunt had verspeeld.

Sterk begin

Bertens startte uitstekend op het matig gevulde Suzanne Lenglen. Met zware topspinballen drong ze de Française ver terug en had de Nederlandse titelfavoriete al snel een break te pakken. Bij een 4-2 stand kreeg Parmentier twee kansen om terug in de partij te komen, maar vier sterke punten verder was het gevaar geweken. Vervolgens kostte het nog de nodige moeite om de set binnen te slepen. Uiteindelijk was het raak op het vierde setpunt.

De forehand van Kiki Bertens komt uitstekend door op het gravel in Parijs. Ⓒ Reuters

In de tweede set ging het tot 3-3 gelijk op. Vervolgens brak Bertens de 33-jarige Parmentier en sleepte de zege overtuigend binnen. De geboren Wateringse jaagt in Parijs op haar beste resultaat ooit in Parijs. Drie jaar geleden bereikte ze de halve finales. Vorig jaar ging het in de derde ronde mis tegen Angelique Kerber, die dit jaar als nummer vijf van de wereld verrassend in de eerste schifting werd uitgeschakeld.

Bekijk ook: Concurrente Bertens trekt zich terug in Parijs

Bertens is bezig aan een geweldig seizoen. Eerder dit jaar zegevierde ze al in Sint Petersburg en in Madrid. Die laatste overwinning is de grootste uit haar loopbaan. In Sydney en op het gravel van Stuttgart en Rome stond Bertens in de halve eindstrijd.