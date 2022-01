Sjinkie Knegt over drastische ingreep: ’Ik zocht een nieuwe prikkel’

Schaatsen

Shorttrack-stel Rianne de Vries-Daan Breeuwsma vecht voor laatste twee olympische tickets

Het gevecht om de laatste twee shorttrackplekken tijdens de Olympische Spelen is in volle hevigheid aan de gang. Zowel bij de mannen als vrouwen is er nog één ticket vrij, en het geroutineerde stel Rianne de Vries (31) en Daan Breeuwsma (34) hoopt zich in de olympische ploeg te rijden.