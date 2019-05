Ranieri: ’Het was een emotionele avond’

De 67-jarige Romein, die in maart terugkeerde bij Roma om ’zijn’ club te helpen na het ontslag van Eusebio Di Francesco, zag een boodschap van de fans op een spandoek staan. „Op het moment dat je nodig was, gaf je gehoor aan onze vraag. Nu krijg je de waardering van jouw mensen”, stond er in het Italiaans.

Ranieri bedankte de fans door met zijn armen in de lucht een buiging te maken. Hij verloor in de stromende regen in Stadio Olimpico het gevecht tegen de tranen. „Het waren geen tranen in mijn ogen hoor, het was de regen”, zei Ranieri met een knipoog.

„Het was een emotionele avond, met het afscheid van mij en vooral van Daniele De Rossi. Ik weet niet waar mijn toekomst ligt. Ik ben een ’Europese’ coach, als er een interessant project komt, ga ik dat doen. Ik ga ergens heen waar ze mijn ervaring nodig hebben.”

Ranieri zwaaide bij AS Roma af met een zege op Parma (2-1). De club van Rick Karsdorp en Justin Kluivert eindigde in de Serie A op de zesde plaats en gaat komend seizoen de Europa League in.