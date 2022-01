Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-ploeggenoten over overleden Wim Jansen: ’Eigenlijk was hij te bescheiden’

Door Jeroen Kapteijns en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Wim Jansen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Oud-ploeggenoten van Feyenoord en Oranje reageren geschokt op het nieuws, dat Wim Jansen op 75-jarige leeftijd is overleden. Het clubicoon van de Stadionclub wordt geroemd als intelligente voetballer en een ploeggenoot, die heel plezierig in de omgang was.