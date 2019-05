Meevallers voor Vitesse in aanloop naar ’seizoensfinale’

De middenvelder uit Slowakije ontbrak in de heenwedstrijd in de Domstad vrijdagavond, nadat hij in de eerste wedstrijd van de halve finale bij FC Groningen geblesseerd was uitgevallen.

Als Bero terugkeert in de basiself kan dat weleens ten koste gaan van Navarone Foor, al hangt dat ook af van wat Slutsky op de linksbackpositie doet. Kiest hij daar voor Max Clark, dan kan Alexander Büttner als middenvelder starten. Posteert Slutsky Büttner als linksback, dan zijn er op het middenveld weer meer plaatsen te verdelen.

Oussama Darfalou kan in de laatste wedstrijd van het seizoen ook weer zijn opwachting maken. De Algerijnse spits keek tot nu toe alle play-offduels geblesseerd toe.