Ziyech, Mazraoui en Idrissi in voorselectie Marokko

Bondscoach Hervé Renard maakte een selectie met 27 namen bekend voor de trainingsstage, waarvan er nog vier moeten afvallen. Voormalig Eredivisie-spelers Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat zijn eveneens opgeroepen. Club Brugge-middenvelder Sofyan Amrabat is niet uitgenodigd.

De Afrika Cup vindt van 21 juni tot en met 19 juli plaats in Egypte. Het toernooi zou aanvankelijk worden gehouden in Kameroen, maar de Afrikaanse bond ontnam het land van de titelverdediger de organisatie. Het is voor het eerst dat de Afrika Cup in de zomer worden gespeeld.