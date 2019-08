Feyenoord ziet af. Ⓒ BSR agency

ROTTERDAM - Het rechterrijtje, waarin Feyenoord zich na het gelijkspel (1-1) tegen FC Utrecht begeeft is niet de grootste zorg van trainer Jaap Stam. De opvolger van Giovanni van Bronckhorst is ervan overtuigd dat zijn elftal straks beslist de weg omhoog vindt. Zijn acute probleem zit in een groot gebrek aan fitte voetballers.