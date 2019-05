Utrecht gehavend naar Arnhem, maar Advocaat heeft vertrouwen

„We missen een hoop spelers, maar met deze groep hebben we het vrijdagavond uitstekend gedaan tegen Vitesse”, aldus de coach van de Utrechters. „Een aantal jongens heeft gedurende het seizoen weinig gespeeld, maar het vrijdag goed opgepakt”, doelde Advocaat onder meer op aanvaller Lukas Görtler.

Bahebeck

In vergelijking met de heenwedstrijd wordt de selectie van FC Utrecht alleen aangevuld met spits Jean-Christophe Bahebeck. Voor onder meer doelman David Jensen, Timo Letschert, Riechedly Bazoer en Joris van Overeem komt het allesbeslissende duel in het Gelredome te vroeg. Ook Othman Boussaid, Simon Makienok en Leon Guwara zijn nog geblesseerd.

„Het resultaat had vrijdag beter kunnen zijn, maar als team hebben we er gezien de wedstrijd flink wat vertrouwen uit kunnen halen”, blikt Advocaat terug op de 1-1 in de Galgenwaard. „We hebben al een goed seizoen, maar dinsdag kunnen we daar een topseizoen van maken. Het leeft enorm binnen het team, en ook voor mezelf - als onderdeel van de groep - zou het6 geweldig zijn om af te sluiten met het behalen van Europees voetbal.