Atalanta neemt Gosens mee naar Amsterdam

Dat lijkt tijdig gelukt, gezien het feit dat hij is opgenomen in de 23-koppige wedstrijdselectie voor het duel met Ajax. Datzelfde geldt voor de Nederlanders Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers. Ook van de partij is topscorer Duvan Zapata, die al drie goals maakte voor Atalanta in de Champions League dit seizoen, onder andere in de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Belangrijke schakel

De 26-jarige Gosens is een belangrijke schakel bij Atalanta. In tien officiële wedstrijden dit seizoen was de Duitse international uit Emmerich, die een Nederlandse vader heeft, goed voor twee doelpunten en twee assists. Vorig seizoen tekende hij voor negen goals in de Serie A en acht assists en wist hij ook eenmaal te scoren in de Champions League.

Atalanta heeft zich in alle rust voor kunnen bereiden op het duel met Ajax, want de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini hoefde zondag niet in actie te komen in de Italiaanse competitie. Het duel met Udinese werd afgelast vanwege hevige regenval in Udine.

Scenario

De wedstrijd tussen Ajax en Atalanta begint woensdag om 18.55 uur. De ploeg van trainer Erik ten Hag moet winnen van de Italianen om te overwinteren in de Champions League. Bij een gelijkspel of nederlaag gaat Atalanta door.

De Italianen doen pas voor de tweede keer in de clubhistorie mee aan de Champions League. Atalanta plaatste zich vorig seizoen bij de allereerste deelname aan de Champions League ooit direct voor de knock-outfase. Dat was bijzonder na slechts één punt te hebben gepakt in de eerste vier groepswedstrijden. Uiteindelijk ging Atalanta door met slechts zeven punten, waar bijvoorbeeld Ajax in een andere groep met tien punten werd uitgeschakeld. De Italianen zouden vervolgens doorstoten naar de kwartfinale, waarin Paris Saint-Germain door twee late goals een grote stunt doorkruiste.

