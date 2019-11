Kieft: Tadic beste spits sinds Van Basten

Valentijn Driessen Ⓒ De Telegraaf

Zet je de spitsen van Ajax op een rijtje na de periode Marco van Basten, dan is Dusan Tadic wel de meest complete van allemaal. Aan Van Basten kan hij niet tippen omdat Marco sneller was, fysiek sterker en goed kon koppen. Patrick Kluivert vond ik een ander type, compleet, maar minder verfijnd. Vooral Tadic’ specifieke kwaliteiten passen geweldig bij het voetbal dat Ajax zo graag speelt. Hij laat een elftal doorvoetballen. Klaas-Jan Huntelaar is meer een specifieke afmaker. Kasper Dolberg had in aanleg de kwaliteit en potentie om spits van Ajax te worden, maar hij bracht het uiteindelijk niet.