Martens: ’Ik wilde even niet meer aan voetbal denken’

Martens en Van de Sanden mochten een week later aansluiten dan de meeste andere WK-gangers, omdat ze op zaterdag 18 mei nog de finale van de Champions League speelden. Van de Sanden won in Boedapest met haar Franse club Olympique Lyon met 4-1 van FC Barcelona, de Spaanse ploeg van Martens en invalster Stefanie van der Gragt. Die laatste sloot afgelopen donderdag al aan in Zeist, omdat ze vanwege diverse blessures een groot deel van het seizoen aan de kant heeft gestaan.

Van de Donk

Danielle van de Donk trainde uit voorzorg met een verband om haar elleboog, nadat keepster Sari van Veenendaal tijdens een training bij Arsenal ongelukkig op haar arm viel. Van de Sanden trok afgelopen week naar Ibiza. „Ik ben er een weekje tussenuit geweest, dus mijn benen voelden vandaag wel een beetje zwaar. Ik was ook een beetje overenthousiast, maar het was lekker om weer met de meiden op het veld te staan.”

Martens had eveneens genoten van het weekje vakantie. „Mentaal had ik het ook wel even nodig. Als je de Champions League-finale verliest, wil je even niet meer aan voetballen denken”, aldus de Limburgse. „Maar daarna ging de knop weer snel om. Ik kon niet wachten om weer aan te sluiten. Ik heb heel veel zin in het WK.”

Oranje start het WK op dinsdag 11 juni in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland.