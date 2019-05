Schreuder neemt broer mee naar Hoffenheim

Net als de hoofdtrainer heeft ook Dick Schreuder een contract voor twee jaar getekend bij Hoffenheim. De wens van de broers om ooit eens samen te werken bij een (buitenlandse) club gaat zo dus definitief in vervulling.

Philadelphia

Dick Schreuder (47) is een jaar ouder dan Alfred. Eerstgenoemde was vanaf begin vorig jaar assistent-trainer bij het Amerikaanse Philadelphia Union en bekleedde die functie daarvoor ook bij het Engelse Barnet. Tussendoor verdiende hij als hoofdtrainer zijn sporen in de top van het amateurvoetbal bij Katwijk.

Alfred Schreuder was eerder al assistent bij Hoffenheim en eindverantwoordelijke bij FC Twente. De voorbije anderhalf jaar was hij de rechterhand van Erik ten Hag bij Ajax.