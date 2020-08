Turnclub PAX zet coach Kiens nog niet opzij

De KNGU besloot eind juli het topsportprogramma voor de turnsters stil te leggen naar aanleiding van de vaak schrijnende getuigenissen van oud-turnsters, die spraken van slaan, schoppen, kleineren en pesten door coaches. De bondstrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma werden daarbij genoemd en zijn door de bond op non-actief gesteld.

De bond verzocht vervolgens aan clubs waar trainers in dienst zijn die turnsters uit de nationale selectie coachen om die trainers tijdelijk opzij te zetten. Dat zou in het belang zijn van het onderzoek naar „grensoverschrijdend gedrag in de gymsport” dat wordt geleid door hoogleraar sport en recht Marjan Olfers.

Wolther Kooistra (TURNZ Amsterdam Gymnastics), Nico Zijp (Flik-Flak) en Frank Louter (TON Almelo) deden wel die stap opzij, Kiens nog niet. PAX Haarlemmermeer laat weten dat de club nog veel vragen heeft en eerst meer duidelijkheid wil.

„In afwachting van de reactie van de KNGU op onze vragen heeft SV Pax daarom besloten de trainingen van onze topsport dames vooralsnog gewoon onder leiding van ons huidige trainersteam voort te zetten, mede om schade te voorkomen in de continuïteit van de trainingen. Op basis van de antwoorden die wij van de KNGU verwachten te ontvangen bepalen we of en welke vervolgstappen vervolgens nodig zijn”, aldus de club in een verklaring op de website.

PAX laat weten niet tegen een grondig onderzoek te zijn en evenals de KNGU en de andere clubs „een schone en veilige sport voor ogen heeft, waarbij er sprake is van een pedagogisch verantwoord (top)sportklimaat. Om dit te bereiken en zo te houden mag wat SV Pax betreft alles hiervoor wijken en hoeft geen persoon hierin ontzien te worden. Wanneer dit tenminste op zuivere en juiste gronden wordt gebaseerd.”