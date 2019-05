Nadal gunt qualifier maar zes games

De elfvoudig kampioen stond tegen de Duitser Yannick Hanfmann maar zes games af: 6-2 6-1 6-3.

Nadal verloor op zijn eigen opslag maar acht punten en stond geen break toe. Hij brak de nummer 180 van de wereld, als qualifier toegelaten tot het hoofdtoernooi, in alle sets twee keer. Ondanks het klasseverschil duurde de partij toch bijna twee uur.

In de volgende ronde treft Nadal opnieuw een Duitser, dan is Yannick Maden zijn tegenstander. Nadal gaat in Parijs op voor zijn derde titel op een rij. Vorig jaar won hij van de Oostenrijker Dominic Thiem in de finale.