Hamilton ploetert: ’Het is nog niet wat het moet zijn’

Hij staat er kortom florissant voor, maar zelf vindt Hamilton dat hij maar heel gemiddeld presteert dit jaar. „Het is nog niet wat het moet zijn. Voor mijn gevoel ben ik de eerste zes races behoorlijk ploeterend doorgekomen”, liet de vijfvoudig wereldkampioen weten na de Grand Prix van Monaco.

Die race won hij na een rondenlang gevecht met Max Verstappen. De Limburger van Red Bull reed praktisch de gehele race vlak achter Hamilton, maar kreeg het niet voor elkaar de vijfvoudig wereldkampioen te passeren. „Ik heb me dit jaar goed voorbereid, beter kon niet. Maar ik haal zeker nog niet het beste uit de auto. Dat gaat ongetwijfeld komen, dat is me in andere jaren ook altijd gelukt. Er komt een moment dat ik de foutjes eruit heb gehaald en mijn beste vorm kan laten zien”, aldus Hamilton, die inmiddels 77 overwinningen in de Formule 1 op zijn naam heeft.