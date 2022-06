Premium Het beste van De Telegraaf

’Ruben was gewoon invalide’ Henk en Ruben de Jong laten gezondheidsproblemen achter zich: ’Kopje koffiezetten lukte niet eens’

Door Valentijn Driessen en Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

De trotsheid op elkaar straalt ervan af bij vader Henk en zijn zoon Ruben, die ook samenwerken bij SC Cambuur.

Met de terugkeer van SC Cambuur in de Eredivisie, moest het afgelopen seizoen een schitterende worden voor Henk en Ruben de Jong. Maar vader en zoon, de trainer en de videoanalist bij het eerste elftal, maakten door gezondheidsproblemen de zwaarste voetbaljaargang uit hun leven mee. Bij senior werd een cyste in het hoofd ontdekt en junior takelde volledig af door de gevolgen van long-Covid. Ze vertellen over de angst, maar vooral: de hoop.