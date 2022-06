Henk en Ruben de Jong over het zwaarste jaar in hun leven: ’Kopje koffiezetten lukte niet eens’

Premium Voetbal

Vroege topdeals wekken hoge verwachtingen voor transferzomer

Het transfergeweld is deze window al vroeg op gang gekomen in het internationale topvoetbal. Er zijn nu al drie deals gesloten voor bedragen boven de 60 miljoen euro. In de vorige transferzomer waren er daarvan maar vier in totaal en die kwamen vrijwel allemaal pas eind juli of in de loop van august...