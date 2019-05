Uitblinker El Ghazi helpt Aston Villa naar Premier League

De voormalig aanvaller van Ajax won met zijn elftal de allesbeslissende finale op Wembley met 2-1 van Derby County. Daarmee maakt Villa na drie seizoenen in de Championship komend jaar weer zijn opwachting op het hoogste Engelse niveau.

Openingstreffer

Kort voor rust opende El Ghazi op knappe wijze de score. De 24-jarige buitenspeler, die in de basis was begonnen, dook naar een voorzet van ploeggenoot Ahmed Al-Muhamadi en via de rug en de schouder van El Ghazi verdween de bal achter de kansloze doelman Kelle Roos in de verre hoek.

Diezelfde Nederlandse keeper blunderde na een kwartier in de tweede helft op gruwelijke wijze. Een gekraakt schot van El Ghazi leek door Roos zonder veel moeite verwerkt te worden, maar enigzins gehinderd kon de goalie de bal niet vangen en verdween het leer in de touwen.

Jozefzoon

Nadat Florian Jozefzoon twintig minuten voor tijd zijn entree had gemaakt bij Derby County, kwam de spanning terug in de wedstrijd. Een voorzet van de oud-PSV’er werd door Jack Marriott ingeschoten, waarna een lichte touché van Martyn Waghorn de 2-1 opleverde. Verder kwam Derby echter niet, waardoor het feest voor El Ghazi en zijn ploeggenoten kon losbarsten.