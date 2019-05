Bijzondere traktatie van Go Ahead-speler voor supporters

De ruim 10.000 aanwezigen krijgen voor aanvang van de finale om de play-offs een gratis bolus. De lekkernij is afkomstig van Bliek Meesterbakkers, de megabakkerij van de vader van Go Ahead-verdediger Julius Bliek. De unieke geste van de centrale verdediger heeft alles te maken met een ereschuld.

Megabakkerij

Dat zit zo: in de herfst van het afgelopen jaar beloofde de 24-jarige bakkerszoon na zijn debuut dat hij de Eagles-fans nog dit seizoen op een bolus zou trakteren. Niet een paar, maar het héle stadion. De Zeeuwse bolus is een specialiteit van het huis, een megabakkerij die gevestigd is in Middelburg.

Tot twee jaar geleden werkte de centrumverdediger parttime in het familiebedrijf, als accountmanager in de buitendienst. Een profcarrière had hij al uit zijn hoofd gezet. Totdat Bliek, speler van VV Kloetinge, werd gekozen tot Zeeuws Voetballer van het Jaar. Het wekte de belangstelling van FC Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer, waarna Bliek alsnog de stap naar het betaald voetbal zette.

Niet zelf bij de poort

Een jaar later verruilde de linkspoot FC Dordrecht voor Go Ahead Eagles. Voor de goede orde: Julius Bliek staat morgenavond niet zelf bij de poort om de bolussen uit te delen. Dit organisatorische huzarenstukje laat hij over aan zijn vader. De bolussen worden uitgedeeld in de businessclub van het stadion en voor de ingang van het roemruchte stadion aan de Vetkampstraat.