Williams herstelt zich en wint in drie sets

Vanaf 2-1 voor Williams won Diatsjenko plots vijf games op een rij en een verrassing leek aanstaande. Williams verlaagde echter haar foutenlast, ging de strijd aan en stond met bij vlagen ouderwets sterk spel nog maar één game af. De derde set duurde maar 26 minuten. Williams besloot het duel met een lovegame.

Voor Williams was het pas haar tweede wedstrijd van het jaar op gravel. In Rome meldde ze zich af voor haar partij in de tweede ronde. Williams speelt in Parijs in de tweede ronde tegen Kurumi Nara uit Japan of de Sloveense Dalila Jakupovic.

De drievoudig kampioene trok zich vorig jaar tijdens het toernooi terug met een borstblessure. Ze zou in de vierde ronde aantreden tegen de Russische Maria Sjarapova.