Populaire Smeets tekent bij in Sittard

Technisch manager Sjoerd Ars reageert verheugd op het nieuwe contract voor Smeets. „Jorrit is een jongen van de regio die door zijn spel mateloos populair is bij onze supporters. En die liefde is wederzijds weet ik. Hij brengt niet alleen veel strijd, maar ook balans in het elftal.”

Ook Smeets is blij met zijn nieuwe overeenkomst in Sittard. „Ik wil als speler én als team uitgroeien tot een stabiele eredivisionist. Dat is mijn doel voor de komende twee jaren.”