Weer versterking uit Duitsland voor VVV-Venlo

Kirschbaum werd opgeleid bij 1. FC Nürnberg en Hoffenheim en speelde na zijn jeugdjaren onder meer bij Energie Cottbus, VfB Stuttgart en Bayer Leverkusen. „Thorsten is een ervaren doelman die zijn kwaliteiten in het verleden ruimschoots heeft bewezen. We hebben er alle vertrouwen in dat hij een prima opvolger is van Lars”, laat VVV-manager voetbal Stan Valckx weten.

Kirschbaum heeft zin in zijn nieuwe uitdaging. „VVV lijkt me een echte familieclub. Ik ken Lars Unnerstall en ik weet dat hij immens populair is in Venlo. Maar dat voelt niet als extra druk voor mij. Dat hij het goed gedaan heeft, is alleen maar mooi. Nu mag ik het gaan bewijzen.”