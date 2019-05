Hateboer met Oranje naar Portugal, Weghorst niet mee

Bondscoach Ronald Koeman heeft in vergelijking met de voorselectie ook Steven Berghuis niet geselecteerd evenals Terence Kongolo, Pablo Rosario en Kenny Tete die onvoldoende fit is. Hans Hateboer is zijn vervanger.

Ook Jeroen Zoet reist niet met Oranje naar de eindronde in Portugal. De doelman van PSV verwacht op korte termijn gezinsuitbreiding.

Het Nederlands elftal opent de finaleronde van de Nations League op 6 juni met een wedstrijd tegen Engeland in Guimarães. Drie dagen later staat de finale of een wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland op het programma.

Selectie Nederlands elftal:

Doel: Jasper Cillessen, Marco Bizot en Kenneth Vermeer.

Verdediging: Patrick van Aanholt, Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Hans Hateboer, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij.

Middenveld: Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Davy Pröpper, Marten de Roon, Kevin Strootman, Tonny Vilhena en Georginio Wijnaldum.

Aanval: Ryan Babel, Steven Bergwijn, Memphis Depay, Luuk de Jong en Quincy Promes.