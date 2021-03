Collega’s en ex-Tourwinnaars onder de indruk van Mathieu van der Poel: ’Beestachtig!’

De Nederlander bleek in de Strade Bianche de beste van een elitegroep met onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe, Wout van Aert en winnaars van de vorige twee Rondes van Frankrijk, Egan Bernal en Tadej Pogacar. Ook op Twitter hadden renners en oud-renners lof voor de zoveelste stoot van Van der Poel.

„Beestachtig”, schrijft ex-Tourwinnaar Alberto Contador (2007 en 2009) bijvoorbeeld.

Ook Geraint Thomas, die de Tour de France in 2018 won, was onder de indruk - al had hij in een later bericht aandacht voor zijn jonge teamgenoten Egan Bernal en Tom Pidcock, die derde en vijfde werden in Siena.

De Belgische renner Thomas De Gendt reageerde ook op de zege van Van der Poel, zij het op zijn geheel eigen manier. „Als fan van het wielrennen ga ik de komende jaren veel plezier beleven met het kijken van wedstrijden op tv. Als fietser komen mijn ergste jaren eraan, met het racen tegen al die jonge wattbommen.”

Van Aert:’Van der Poel was echt indrukwekkend’

Van Aert soleerde vorig jaar naar de winst in Siena, maar de kopman van Jumbo-Visma moest in deze editie van Strade Bianche genoegen nemen met de vierde plaats. De 26-jarige Belg miste naar eigen zeggen in de finale „het laatste procentje” dat nodig was geweest om mee te doen voor de winst. Hij was onder de indruk van Van der Poel, die na een machtige demarrage op het steile stuk naar de streep als eerste over de finish kwam op het Piazza del Campo.

„Ik voelde in de finale dat het laatste procentje er nog niet is. Ik was in de finale gewoon net niet goed genoeg”, aldus Van Aert, die in Toscane zijn eerste koers van dit jaar op de weg reed. „Die versnelling zat er nog niet in. Ik kreeg het moeilijk op de echt steile beklimmingen in de finale. De inhoud is er, maar de juiste scherpte moet nog komen. Natuurlijk wil je deze koers winnen, maar dat zat er dit keer niet in. Als ik nog iets beter word, gaan we een mooi klassiek seizoen tegemoet.”

Van Aert moest in de finale passen toen Alaphilippe op een van de laatste gravelstroken aanzette. „De steile beklimmingen in combinatie met de aanvallen van Alaphilippe en Van der Poel waren nu net teveel. Het is en blijft een van de mooiste koersen van het jaar en de beste heeft zoals meestal hier gewonnen. Van der Poel was echt indrukwekkend”, zei de Belg over de Nederlandse winnaar, ook zijn grote rivaal in het veldrijden.

Alaphilippe: ’Ik heb mijn best gedaan en nergens spijt van’

„Ik heb mijn best gedaan en heb nergens spijt van”, vertelde wereldkampioen Alaphilippe, die op de slotklim zijn meerdere moest erkennen in Van der Poel. „Mathieu was de sterkste van de kopgroep. Op 15 à 20 kilometer van de streep ging ik aan in één van de grindsectoren en zag ik het tijdsverschil. Mijn gevoel was goed en ik focuste daarna op de laatste sector. Maar ik zag dat Mathieu goede benen had, en je zag op de laatste klim dat hij gewoon de sterkste was. Nu focus ik op Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en de klassiekers in België.”