KNVB heeft een nieuwe voorzitter

Just Spee (l) en Pieter de Waard voorafgaand aan de buitengewone bondsvergadering van de KNVB. Ⓒ ANP

Just Spee is de nieuwe voorzitter van de KNVB. Hij is de opvolger van Michael van Praag. Die stopt op 16 december, omdat zijn maximale zittingstermijn er dan op zit.