Bijna 30.000 euro voor ambitieuze talenten

„Het is nu ruim twee jaar geleden dat het fonds is opgericht en het is gaaf om te zien dat we zoveel talenten hebben kunnen helpen”, aldus initiatiefneemster Yvonne van Gennip. „Dit fonds probeert te voorkomen dat ambitieuze talenten om de verkeerde reden moeten afhaken en daarom ben ik blij dat we jonge sporters op deze manier een duwtje in de goede richting kunnen geven.”

Het crowdfunding platform Talentboek.nl, onderdeel van het Yvonne van Gennip Talent Fonds, heeft inmiddels ruim €1.250.000 binnen gehaald voor sportief talent.