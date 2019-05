Doelman Donnarumma ontbreekt bij Italië

De 20-jarige keeper van AC Milan is uitgeschakeld door een hamstringblessure. Salvatore Sirigu (Torino) zal Donnarumma waarschijnlijk vervangen in het Italiaanse doel. Mancini heeft Antonio Mirante (AS Roma) als extra doelman opgeroepen.

Andrea Belotti is weer van de partij in de Italiaanse selectie. De aanvaller van Torino ontbrak sinds september. Italië begon de EK-kwalificatiecampagne met zeges tegen Finland (2-0) en Liechtenstein (6-0).

Zes spelers van de A-selectie kunnen zich na de twee kwalificatieduels nog aansluiten bij de selectie van Jong Italië voor het EK in eigen land en San Marino. Het gaat om verdediger Gianluca Mancini, de middenvelders Nicolò Zaniolo, Nicolò Barella en Lorenzo Pellegrini, en de aanvallers Federico Chiesa en Moise Kean.