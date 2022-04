Makkelie via Griekse heksenketel naar bekerfinale PSV-Ajax

Marseille won afgelopen week in eigen stadion de eerste wedstrijd tegen PAOK met 2-1. Franse en Griekse supporters zorgden rond dat duel voor ongeregeldheden in de stad. De politie arresteerde dertien personen. De Griekse autoriteiten hebben de UEFA opgeroepen om geen Franse supporters toe te laten bij de return.

PSV krijgt donderdag in de return tegen Leicester City in Eindhoven te maken met de Franse scheidsrechter Benoît Bastien. Het eerste duel in Engeland eindigde in 0-0. De Duitser Deniz Aytekin leidt in Tsjechië de return tussen Slavia Praag en Feyenoord. Vorige week werd het 3-3 in Rotterdam.