Turnster Van Gerner trots op Master in Coaching

Dankzij de jaarlijks toegekende Telesport-beurs kon Van Gerner een prachtige studie volgen, samen met andere topsporters.

„Het was een geweldige studie”, zegt Van Gerner, die juist dit seizoen herstellende is van een achillespees-operatie en de studie goed kon combineren.

Wat ze in de toekomst met haar Master in Coaching wil doen? „Heel graag jonge atleten en artiesten helpen. Niet op technische aspecten van hun specialisme, maar in de begeleiding en op mentaal vlak.”

De afgestudeerden van het Johan Cruyff Institute poseren voor de groepsfoto.

Haar droom is om ooit chef de mission bij een internationaal jeugdevenement te zijn. Tijdens haar studie aan het Johan Cruyff Institute kwam ze in aanraking met alles wat juist niet met turnen zelf te maken had. „Je ontwikkeling buiten je eigen sport staat centraal. Het gaat om waarnemen, zien en voelen. Dat is essentieel in de coaching. Begrijpen wat er bij atleten allemaal omgaat in hun hoofd.”

Van Gerner vond het ’hartstikke leuk’ dat er toevallig in dit studiejaar een aantal voetballers zat. „Een heel andere wereld. Zij opereren altijd als team, ik als individu. Maar ik leerde ook de kleedkamerhumor kennen. Prachtig. Een heel andere dynamiek.”