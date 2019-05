Gepromoveerde El Ghazi: ’Ongelooflijk gekkenhuis’

Anwar El Ghazi (r.) viert met zijn ploeg de promotie naar de Premier League. Ⓒ FOTO BSR AGENCY

Amsterdam - Anwar El Ghazi werd in Birmingham al op handen gedragen, maar kan bij de fans van Aston Villa nu he-le-maal niet meer stuk. De huurling van OSC Lille had met zijn treffer én ’assist’ in de promotiewedstrijd tegen Derby County (2-1) een levensgroot aandeel in de terugkeer van The Villans naar de Premier League. „Het is hier een ongelooflijk gekkenhuis”, aldus de oud-speler van Ajax.