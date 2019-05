Engelse bondscoach laat Trippier en Winks thuis

Kieran Trippier van Tottenham Hotspur in het Champions league met Ajax. Ⓒ Hollandse Hoogte

LONDEN - Kieran Trippier en Harry Winks ontbreken in de Engelse selectie voor de finaleronde van de Nations League. Daarin spelen de Britten in de halve finales op 6 juni in Guimarães tegen Oranje. Bondscoach Gareth Southgate heeft het duo van Tottenham Hotspur gepasseerd.