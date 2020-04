Ajax blikt terug: ’Er kan een hoop gebeuren in een jaar’

Ajacieden Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Joël Veltman, Lasse Schöne en Hakim Ziyech kunnen hun geluk niet op. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is precies een jaar geleden dat Ajax op sensationele wijze afrekende met Juventus en een plek in de halve finale van de Champions League bemachtigde. De Europese voetbalwedstrijd was na afloop zeer complimenteus over het jeugdige elftal van Erik ten Hag. Telesport rakelt de reacties van destijds op.