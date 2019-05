Docu over Robson zet Dick Advocaat aan het denken

„Ik heb al zo vaak gezegd te stoppen en dan doe ik het toch weer niet. En dan krijg ik dát weer naar mijn hoofd”, aldus de Hagenaar, die liet blijken er zelf toch meer mee bezig te zijn dan hij misschien wil laten merken.

„Ik heb op Netflix de documentaire over Bobby Robson gezien. Het is een prachtige documentaire. Maar die man heeft zo ontzettend veel meegemaakt, ook qua ziektes en zo. Als je dat dan ziet, dan zet je dat wel aan het denken. Dan vraag je je af: ’Wordt het misschien toch niet tijd om te stoppen?’ Dat je toch nog iets anders in je leven moet gaan doen misschien.” Wat zou dat in het geval van Advocaat dan zijn? Lachend: „Voetbal kijken.”