’Op dat gebied is Pasveer een van de besten ter wereld’

Vitesse-doelman Remko Pasveer (foto) en FC Utrecht-keeper Nick Marsman staan vanavond in de finale van de play-offs om Europees voetbal weer tegenover elkaar. Ⓒ BSR Agency

ARNHEM - Tien maanden en twee dagen na de eerste officiële wedstrijd van het seizoen 2018/2019 komt deze voetbaljaargang vanavond voor Vitesse tot een climax. Lukt het de Arnhemmers net als vorig jaar om FC Utrecht de baas te zijn in de finale van de play-offs voor Europa League-voetbal? Trainer Leonid Slutsky rekent zich nog allerminst rijk na de toch perspectiefrijke 1-1 in Utrecht. „Ik denk dat het verschil klein gaat zijn en dat één enkele geniale ingeving of geweldige save de doorslag gaat geven.”