FC Union Berlin uitgelaten na promotie

De nummer drie van de tweede Bundesliga dwong voor eigen publiek promotie naar het hoogste niveau af. De return tegen VfB Stuttgart, de nummer zestien van de Bundesliga, eindigde in 0-0. Dat was na de 2-2 in Stuttgart voldoende voor FC Union Berlin om een groots feest in gang te zetten.

Voor Stuttgart is het de derde degradatie uit de Bundesliga. Eerder moest de club in 1975 en 2016 een stapje terugdoen. FC Union is de 56e club die in de Bundesliga gaat spelen.

Ⓒ BSR Agency