De laatste beslissingen: wie gaat er Europa in? Wie speelt er Eredivisie?

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk

De voetbalavond begint om 18.30 uur in Deventer. In De Adelaarshorst strijden Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk om een felbegeerde plek in de Eredivisie. Het eerste duel afgelopen zaterdag in Brabant eindigde in 0-0. De Eagles degradeerden in 2017 uit de Eredivisie, RKC deed al in 2014 een stapje terug.

De Graafschap - Sparta Rotterdam

In Doetinchem treedt De Graafschap om 20.45 uur aan tegen Sparta Rotterdam. De ’Superboeren’ wonnen zaterdag de eerste wedstrijd op Het Kasteel op spectaculaire wijze met 2-1. Sparta kwam op voorsprong, maar na de gelijkmaker pakten de Doetinchemmers in blessuretijd via een benutte strafschop van Youssef El Jebli alsnog de winst. Daardoor heeft de formatie van Henk de Jong op papier de beste kans. De winnaar van het tweeluik speelt komend seizoen op het hoogste niveau.

Vitesse - FC Utrecht

Vitesse begint om 20.45 uur in Arnhem aan de return tegen FC Utrecht, met als inzet een Europees ticket. Het eerste duel eindigde in de Galgenwaard vrijdagavond in 1-1. Voor FC Utrecht-trainer Dick Advocaat (71) wordt het naar eigen zeggen in principe zijn laatste wedstrijd als coach in het Nederlandse profvoetbal, al weet je dat bij de oud-bondscoach nooit helemaal zeker.