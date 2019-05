Statistieken playoffs: RKC en Sparta promoveren, Utrecht gaat Europa in

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk 4-5

RKC keert na vijf jaar terug in de Eredivisie. De Waalwijkers wonnen in Deventer na een bizarre ontknoping met 4-5 van Go Ahead Eagles.

De Graafschap - Sparta Rotterdam 0-2

Sparta Rotterdam keert na één seizoen weer terug in de Eredivisie door op bezoek bij De Graafschap met 0-2 te winnen.

Vitesse - FC Utrecht

FC Utrecht heeft afzwaaiend trainer Dick Advocaat een passend afscheidscadeau gegeven door op bezoek bij Vitesse met 0-2 te winnen. Daardoor verovert FC Utrecht een ticket voor Europees voetbal.

