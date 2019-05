Sport Kort: Warriors starten NBA-finale zonder Durant

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

10.29 uur: Golden State Warriors begint de NBA-finale tegen Toronto Raptors zonder Kevin Durant. De 30-jarige Amerikaan heeft nog altijd last van een kuitblessure, begin deze maand opgelopen tijdens een duel met Houston Rockets in de tweede ronde van de play-offs. Durant won de afgelopen twee jaar met Golden State Warriors de NBA-titel. Hij werd ook twee keer gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de grote finale van de Amerikaanse topcompetitie.

07.42 uur: De ijshockeyers van Boston Bruins hebben de leiding genomen in de finale van de NHL om de Stanley Cup. De Bruins wonnen voor eigen publiek het eerste duel met St. Louis Blues in de best-of-sevenserie met 4-2. De thuisploeg wist zich te herstellen van een 2-0 achterstand.