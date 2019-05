Neymar afgezet als captain van Brazilië

Neymar (27) en Dani Alves (36) zijn ook teamgenoten bij de Franse kampioen Paris Saint-Germain. Tite koos er aanvankelijk voor om de aanvoerdersband te laten rouleren. Een paar maanden na het WK van vorig jaar in Rusland, waar de Brazilianen in de kwartfinales werden uitgeschakeld door België, besloot de bondscoach echter om Neymar tot de vaste captain te benoemen.

Ruzie en klappen

Hoewel de Braziliaanse bond niet meldde waarom Neymar nu als aanvoerder weer is vervangen door Dani Alves, lijkt het een gevolg van een aantal incidenten in de afgelopen tijd. De duurste voetballer ter wereld kwam een paar keer negatief in het nieuws. Na de verloren bekerfinale tegen Stade Rennes sloeg Neymar een toeschouwer die hem had geprovoceerd. Het leverde de Braziliaan een schorsing op van drie wedstrijden. De aanvaller was ook betrokken bij een verhitte ruzie in de kleedkamer van PSG.

Tite zei bij de presentatie van zijn selectie voor de Copa America al dat hij een goed gesprek zou gaan voeren met Neymar. Het heeft ertoe geleid dat de nummer 10 van Brazilië nu niet langer als aanvoerder fungeert. Zijn opvolger Alves is met 138 interlands de meest ervaren speler in de selectie, waar ook Ajacied David Neres toe behoort. Brazilië speelt komende maand op het Zuid-Amerikaanse titeltoernooi in de groep tegen Bolivia, Venezuela en Peru.