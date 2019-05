’Ramos krijgt ’nee’ van Real als antwoord op transferverzoek’

Volgens voorzitter Florentino Perez vroeg Ramos onlangs of hij gratis mocht overstappen naar een Chinese club, maar de Madrileense preses weigert daaraan mee te werken.

Slecht voorbeeld

„Ramos en zijn zaakwaarnemer kwamen naar mijn kantoor en vertelden dat ze een heel mooi aanbod uit China hadden gekregen”, zei Perez op de Spaanse radio. „Die club kon alleen geen transfersom betalen, vanwege de financiële regels in dat land. Ik heb Ramos verteld dat we onze aanvoerder niet gratis kunnen laten vertrekken. Dat zou een heel slecht voorbeeld zijn voor andere spelers. We laten hem niet zomaar gaan. Clubs die interesse hebben, moeten dan maar de clausule betalen die in zijn contract staat.”

Bekijk ook: Real Madrid eindigt dramaseizoen in mineur

De 33-jarige Ramos speelt al sinds 2005 bij Real Madrid. Hij won met de ’Koninklijke’ onder meer vier keer de Champions League. Dit seizoen werd Real als titelhouder in de achtste finales weggespeeld door Ajax. De sterrenploeg greep in eigen land ook naast alle prijzen. Veel kritiek richtte zich op Ramos, die volgens Spaanse media ruzie zou hebben met Perez.

Hazard

Naar verwachting wordt de selectie deze zomer flink gerenoveerd. Eden Hazard moet de eerste grote aanwinst worden. „Ik heb het gevoel dat Hazard dit jaar gaat komen”, zei Perez. „Hij is een van de beste spelers ter wereld. Hopelijk lukt het om hem te halen.” Hazard heeft er zelf ook nooit een geheim van gemaakt dat hij graag naar Madrid wil. De Belgische spelmaker speelt woensdag met Chelsea de finale van de Europa League tegen Arsenal.