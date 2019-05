’Ik hoop dat De Ligt daar niet noodgedwongen voor moet kiezen’

„Het is afwachten hoe Ajax en PSV door de transferperiode heen rollen. Hoewel PSV is uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League, hebben ze zich zodanig gemanifesteerd dat spelers als Steven Bergwijn en Hirving Lozano in de belangstelling staan van grote clubs. Bij Ajax zie je dat in de overtreffende trap”, zegt de Europees kampioen van 1988.

„Ik ben vooral benieuwd waar De Ligt uiteindelijk heen gaat. Voor hem hoop ik echt dat hij uiteindelijk kan tekenen bij de club waar zelf zijn voorkeur naar uitgaat. En niet dat hij gedwongen wordt door de financiële onmogelijkheden of door een UEFA-ban bij een club of die van zijn zaakwaarnemer om noodgedwongen voor een topclub te kiezen waar zijn hart niet direct ligt. Manchester United hoor je de laatste dagen, maar die kans schat ik gering omdat United geen Champions League speelt volgend seizoen.”

