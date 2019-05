Voorzitter Union Berlin en vrouw duiken wc in voor eindsignaal

Zingler, sinds 2004 voorzitter van de club uit Berlijn, hield het in de laatste minuten van de return tegen VfB Stuttgart van de spanning niet meer uit op de tribune. Samen met zijn vrouw zocht hij de wc’s op.

Veertig jaar gewacht

„Zij zat op het damestoilet, ik op het herentoilet. En nadat het laatste fluitsignaal had geklonken, zijn we elkaar voor de wc’s in de armen gevlogen”, zei Zingler. „Ik heb veertig jaar lang op deze dag gewacht. En nu het eindelijk zo ver is, voelt het vreemd aan. Het is nog een beetje surrealistisch, ik kan het nog niet geloven.”

De roemruchte cultclub uit de Duitse hoofdstad zakte in de eerste jaren onder het bewind van Zingler af naar het vijfde niveau in Duitsland. Langzaam werkte Union Berlin zich echter weer omhoog. De 0-0 in de return tegen Stuttgart volstond maandag om voor het eerst naar de Bundesliga te promoveren. Woensdag volgt een uitgebreide huldiging in de stad, die wordt afgesloten in het Stadion An der Alten Försterei.