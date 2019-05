FC Groningen troeft Heerenveen en Heracles af in strijd om Zweedse aanvaller

De Eredivisie-club neemt de 20-jarige aanvaller over van Halmstads BK, dat uitkomt op het tweede niveau in Zweden. Gudmundsson speelde in ruim drie jaar tijd 88 wedstrijden voor die club en daarin tekende hij voor zestien doelpunten en zes assists.

Met de komst van de Zweed troeft FC Groningen onder meer SC Heerenveen en Heracles Almelo af. Ook Fortuna Sittard volgde de verrichtingen van Gudmundsson met verregaande interesse.

De zoon van de Zweedse oud-international Niklas Gudmundsson stond nog tot het einde van dit kalenderjaar onder contract bij Halmstads. Gudmundsson wordt de dertiende Zweed in dienst van FC Groningen. Onder meer Jan Nordström, Rasmus Lindgren, Marcus Berg, Andreas Granqvist, Petter Andersson en Fredrik Stenman gingen hem voor.