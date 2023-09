PSV streept opties af en gaat voor Davinson Sanchez

De afgelopen weken circuleerden meerdere namen voor die vacature, maar inmiddels is duidelijk dat Zeno Debast, Jarrad Branthwaite en Cesar Montes in de laatste uurtjes van deze window niet hun opwachting zullen maken in Eindhoven om een medische keuring te ondergaan.

Op dit moment is de optie Davinson Sanchez, die eerder deze window terzijde is geschoven door PSV als onhaalbaar, wel nog aan de orde. PSV probeert de Colombiaanse verdediger, met wie Bosz al werkte bij Ajax, los te weken bij Tottenham Hotspur. Dat zal sowieso een kostbare oplossing zijn, want Spurs heeft de hele window hoog in de boom gezeten voor de inmiddels 27-jarige Sanchez. Eerder grepen Stade Rennais en AS Monaco naast Sanchez.

Geen trek in Rusland

Eerder in de window bereikte Spurs een akkoord met Spartak Moskou over een transfer voor een bedrag van 15 miljoen euro, maar de speler zelf had geen trek in een verhuizing naar Rusland en blies de deal af.

Tottenham Hotspur staat bekend als een lastige club om zaken mee te doen. Voorzitter Daniel Levy weet onderhandelingspartners vaak het vel over de oren te trekken, dus bronnen rond de club houden er ook rekening mee, dat er nog beren op de weg kunnen verschijnen. En dan is ook de grote tijdsdruk nog een factor van belang. De transferwindow sluit vanavond om middernacht.