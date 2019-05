Gattuso stapt op als coach van AC Milan

De 41-jarige Gattuso liet in Italiaanse media weten dat hij zijn contract, dat doorliep tot de zomer van 2021, heeft ingeleverd. „Het was een moeilijke, maar weloverwogen beslissing”, zei de Italiaan, die dit seizoen met zijn ploeg net naast een ticket voor de Champions League greep.

Gattuso speelde zelf het grootste deel van zijn carrière in het rood-zwart. De bikkelharde middenvelder won met Milan twee keer de Champions League, in 2003 en 2007. Met de nationale ploeg werd Gattuso in 2006 wereldkampioen.

Eind 2017 volgde hij in Milaan de ontslagen trainer Vincenzo Montella op. Gattuso leidde de ploeg naar de zesde plek in de Serie A en naar de Italiaanse bekerfinale, waarin Juventus te sterk was. Dit seizoen eindigde Milan als vijfde, op één punt van kwalificatie voor de Champions League. Gattuso zei na de laatste competitiewedstrijd dat hij mentaal geknakt was door de enorme druk.