Heerenveen slaat in slotfase toe tegen hekkensluiter FC Volendam

Sydney van Hooijdonk juicht na de 0-1. Ⓒ ANP/HH

VOLENDAM - Sc Heerenveen heeft tegen FC Volendam de tweede zege van het seizoen in een uitwedstrijd geboekt. Het werd 1-3 in Volendam, waar het duel pas om 22.20 uur was afgelopen.